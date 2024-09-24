Стало известно, о чем Зеленский попросит западные страны на ГА ОНН

На неделе высокого уровня, которая является главным событием Генассамблеи ООН, украинский лидер Владимир Зеленский будет снова искать поддержку западных стран, в том числе попросит ракеты и официальное разрешение бить по территории России. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин на стриме 360.ru.

Почти вся ГА ООН в этом году посвящена украинскому вопросу, в том числе к обсуждению привлекают страны с нейтральной позицией и союзников России, напомнил специалист.

«Конечно, Зеленский будет просить разрешение на удары вглубь России, ракеты и еще больше авиации», — убежден Дандыкин.

Основной упор будет сделан на ракеты США ATACMS, которыми уже наносились удары по Крыму и Севастополю, а также на Storm Shadow и Sculp. Также у киевских властей есть намерение уговорить канцлера Германии Олафа Шольца на поставку Taurus, считает эксперт.

Напомним, в Нью-Йорке стартовала неделя высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. Зеленский уже выступил и озвучил свой мирный план, состоящий из двух пунктов. В том числе он заявил, что для прекращения боевых действий РФ должна вывести войска со всей территории Украины в пределах границ 1991 года, а также вернуть Киеву контроль над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. В ООН его план сочли основой для урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Лавров проведет множество встреч на высокой неделе ГА ООН в США.