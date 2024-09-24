В «плане победы» президента Украины Владимира Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта. Об этом пишет The American Conservative.

Украинский лидер пока не раскрывал детали этого плана, но о нем активно писали СМИ.

По словам обозревателя TAC, эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журналист, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Британская газета The Times сообщала, что так называемый план победы, который Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта.

По информации издания, одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Речь идет об обязательствах, аналогичных тем, которые страны — члены НАТО берут на себя при принятии в организацию новых государств.

Ранее в Крыму назвали апокалипсисом «план победы» Зеленского.