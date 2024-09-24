США не поддержали наземную операцию Израиля в Ливане

США выступают против возможного вторжения израильской армии в Ливан и намерены продвигать конкретные идеи с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

По словам чиновника, в Вашингтоне не придерживаются той позиции, что наземное вторжение израильской армии поможет снизить напряженность в регионе.

Представитель Госдепартамента подчеркнул, что Соединенные Штаты не согласны с позицией Израиля и будут обсуждать конкретные идеи с союзниками, чтобы не допустить эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла».

«Я не могу вспомнить <…> периода, когда эскалация или обострение [конфликта] привели бы к фундаментальной деэскалации и глубокой стабилизации ситуации», — сказал чиновник.

23 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале атак на всю территорию Ливана. Целью операции была названа военная инфраструктура «Хезболлы», включая склады с оружием. В тот же день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о поражении 1,1 тыс. объектов «Хезболлы». Это произошло после недавней эскалации конфликта, которая началась 17 и 18 сентября, когда на юге Ливана произошли взрывы.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе.