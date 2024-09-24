США представят «конкретные идеи» по решению конфликта между Ливаном и Израилем

Соединенные Штаты намерены на Генассамблее ООН представить «конкретные идеи» по разрешению напряженности между Израилем и Ливаном. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на источники.

«По словам чиновника, у США есть «конкретные идеи» по восстановлению спокойствия (между Израилем и Ливаном. – Прим. ред.), которые они представят союзникам и партнерам на Генеральной Ассамблее ООН», — говорится в сообщении издания.

При этом источники агентства не стали вдаваться в подробности упомянутых «конкретных идей».

До этого Франция выступила за созыв заседания Совбеза ООН по Ливану.

Утром 23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ранее ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля.