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Азербайджан призвал Армению не препятствовать миру

МИД Азербайджана призвал Армению убрать препятствия для мира между странами

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Shutterstock/esfera

Азербайджан призывает Армению предпринять действия для устранения препятствий подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом, выступая в Нью-Йорке на «Саммите будущего», заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводятся на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Опираясь на прогресс, достигнутый в ходе двусторонних переговоров, мы призываем (Армению. — Прим. ред.) к оперативным действиям по устранению остающихся препятствий и подчеркиваем важность проявления необходимой политической воли и ответственности», — отметил он.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.

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