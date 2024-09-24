Азербайджан призвал Армению не препятствовать миру

Азербайджан призывает Армению предпринять действия для устранения препятствий подписанию мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом, выступая в Нью-Йорке на «Саммите будущего», заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его слова приводятся на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

«Опираясь на прогресс, достигнутый в ходе двусторонних переговоров, мы призываем (Армению. — Прим. ред.) к оперативным действиям по устранению остающихся препятствий и подчеркиваем важность проявления необходимой политической воли и ответственности», — отметил он.

16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 80% текста мирного соглашения, армянская сторона предлагает подписать его и восстановить дипломатические отношения.

Ранее Пашинян рассказал, каким странам выгоден мир между Ереваном и Баку.