Зеленский вновь отказался от переговоров с Россией

Реализация так называемого плана победы на Украине не предполагает переговоры с Россией. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

«Речь идет не о переговорах с Россией. Речь идет… о мосте к дипломатическому пути, как остановить войну», — отметил президент, отвечая на вопрос ABC, предполагает ли его «план победы» переговоры с РФ.

По словам Зеленского, упомянутый им «мост» и является планом победы.

До этого украинский лидер в том же интервью заявлял, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. По оценке Зеленского, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

В свою очередь, глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что план Зеленского «сродни апокалипсису», его реализации чревата не только глобальным конфликтом, но и «концом мира».

Ранее в Кремле отреагировали на «план победы» Зеленского.