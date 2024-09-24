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Зеленский с конгрессменами США обсудил перспективы Украины на 2025 год

Ермак: Зеленский обсудил перспективы Украины на 2025 год с членами конгресса США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский и члены делегации провели встречу с американскими конгрессменами в США, стороны обсудили перспективы Украины в конфликте на следующий год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Важна встреча с двухпартийной делегацией Конгресса Соединенных Штатов… Обсуждение текущей ситуации безопасности и перспектив на следующий год», — сообщил он.

Также Ермак отметил, что украинская делегация провела встречу с премьером Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили взаимодействие на международных площадках, в частности в ООН и G20, а также «реализацию формулы мира».

До этого экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский своей политикой причиняет ущерб не только Украине, но и странам Запада, поэтому даже кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис стремится дистанцироваться от него.

Ранее британский эксперт назвал причину создания «плана победы» Зеленского.

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