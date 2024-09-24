Китай заявил о твердой поддержке Ливана после взрывов пейджеров

Китай твердо поддерживает Ливан в деле защиты суверенитета государства и его безопасности. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с исполняющим обязанности главы МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом на полях Генассамблеи ООН, его слова приводятся на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

«Китай твердо поддерживает Ливан в защите суверенитета, безопасности и национального достоинства», — подчеркнул министр (цитата по РИА Новости).

По словам Ван И, Пекин намерен придерживаться курса поддержки справедливости в отношении арабских стран, в том числе и Ливана.

Как отметил глава МИД Китая, в КНР внимательно следят за развитием ситуации в регионе после взрывов пейджеров и других средств связи. Пекин, подчеркнул Ван И, выступает против атак на гражданское население.

До этого замглавы отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли заявил, что взрывы пейджеров и других средств связи в Ливане выводят терроризм на новый уровень.

Ранее в США оценили последствия подрывов средств связи в Ливане.