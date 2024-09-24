В Госдуме раскритиковали претензии Киева на Керченский пролив

Претензии украинской власти на Керченский пролив не стоят выеденного яйца. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Все претензии украинской стороны не стоят и выеденного яйца. Весь мир уже и думать забыл о претензиях Украины на наш пролив», — отметил он.

Судебное разбирательство в Гааге по этому поводу является лишь «канцелярским надувательством», продолжил Белик.

«Посидят, послушают друг друга, вот и занятие до конца года себе нашли», — сказал депутат.

По его мнению, судьи примут решение, над которым сами же будут смеяться, поскольку это «бесперспективное дело».

Накануне Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Суд рассмотрит претензии Киева относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, поднимут вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма. Россия просила отклонить претензии Украины.

В МИД РФ заявили, что Украина использует методы внешнего давления на представителей России в судебном процессе о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.