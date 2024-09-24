Украинский лидер Владимир Зеленский своей политикой причиняет ущерб не только Украине, но и странам Запада, поэтому даже канидадт на пост президента США от демократов Камала Харрис стремится дистанцироваться от него. Об этом в своем блоге заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Байден повелся с Зеленским, и мы видим, чем все закончилось. Его просто убрали свои же, хотя он считал, что пойдет на второй срок. Поэтому Камала, наоборот, дистанцируется от Зеленского», - подчеркнул он.

По мнению бывшего советника Кучмы, сотрудничество с Украиной также не сыграло на руку и властям европейских стран, поскольку многие правящие партии показывают неудовлетворительные результаты на выборах. В пример аналитик привел плохие результаты немецких социал-демократов во главе с канцлером Олафом Шольцем и партию президента Франции Эммануэля Макрона, которая по результатам парламентских выборов теперь не превосходит ни левых, ни правых.

До этого Соскин заявлял, что страны Запада превратили Украину в «таран» и «государство-убийцу» для нанесения поражения России.

Ранее украинский политолог назвал Зеленского «сбитым летчиком».