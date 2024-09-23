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В США предрекли давление на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

NYT: в ООН будут давить на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

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Craig Hudson/Reuters

Политический обозреватель Стивен Эрлангер заявил, что в ходе ежегодной встречи мировых лидеров в Организации Объединенных Наций (ООН) на президента США Джо Байдена будет оказываться давление, связанное с разрешением украинским войскам бить вглубь России западным оружием. Об этом говорится в материале журналиста для издания New York Times (NYT).

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