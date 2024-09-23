«План победы» президента Украины Владимира Зеленского является опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Зеленский говорил западным СМИ, что это якобы Россия хочет продолжать войну, а не Запад, поэтому необходим «план победы», который заставит Москву вступить в мирные переговоры. При этом украинский лидер возлагал на Байдена ответственность за будущие жертвы среди украинцев в случае сокращения поддержки Киеву и запрета на удары вглубь РФ.

«План победы» просроченного Зеленского — опасная авантюра с перспективой дальнейшей эскалации конфликта», — написал Слуцкий.

Он напомнил, что именно Украина под нажимом Британии вышла из переговоров с Россией, которые проходили в Стамбуле в 2022 году. Если бы тогда Киев довел дело до конца, то конфликт бы завершился, считает депутат.

При этом он назвал профанацией «саммиты мира» по Украине, поскольку «мир не нужен ни украинскому режиму, ни его западным хозяевам». Слуцкий подчеркнул, что Россия достигнет целей специальной военной операции, и никакие «планы» Зеленского этому не помешают.

Ранее стало известно, какие пункты Зеленский включил в свой «план победы».