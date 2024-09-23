Российскую делегацию не пригласят на церемонию в честь 80-летней годовщины со дня освобождения концентрационного лагеря Освенцим, которая пройдет 27 января 2025 года. Об этом заявил директор мемориального комплекса «Аушвиц — Биркенау», сообщает Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

27 января 1945 года Советская армия вошла в Освенцим, Биркенау и Моновиц и освободила около семи тысяч заключенных, большинство из которых были больны и находились в тяжелом состоянии. Эсэсовцы и полицейские нацистской Германии в период с 1940 по 1945 год депортировали в комплекс Освенцим не менее 1,3 миллиона человек.

В конце августа внук Шарля де Голля Пьер назвал плевком в память героев войны отказ Франции приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-й годовщине освобождения Парижа.

В мае Россия не получила приглашение от Франции на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии.

До этого преподаватель Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что Евросоюз переписывает историю. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что Освенцим освободили «союзные войска». Заявление главы ЕК по поводу Освенцима было приурочено к годовщине его освобождения. Постоянное представительство России при ЕС призвало альянс исправить ошибку, подчеркнув, что Освенцим освобождала Красная Армия, а не союзные войска.

Ранее посольство РФ упрекнуло США в переписывании фактов Второй мировой войны.