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В США назвали главные провалы президентства Байдена

WSJ: Байден оставляет своему преемнику мир, погрязший в хаосе

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден, который в конце осени покинет Белый дом, оставит своему преемнику мир, погруженный в хаос. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Выступление Байдена на Генеральной ассамблее ООН, которое состоится 24 сентября, станет «последним его моментом на мировой сцене», отмечается в редакционной статье. Автор проанализировал итоги американской внешней политики во время президентства демократа.

В материале указано, что Байден оставит своему преемнику более опасный и менее благоприятный для интересов США мир, чем тот, который унаследовал он сам от республиканца Дональда Трампа.

По мнению редактора, самым неоднозначным решением Байдена стал вывод американского военного контингента из Афганистана. Этот шаг подорвал доверие к «системе сдерживания», которую десятилетиями выстраивали США, пишет автор. Он также раскритиковал политику администрации нынешнего президента США на Ближнем Востоке, где сейчас разгорается конфликт между Израилем и мусульманами.

До этого газета Wall Street Journal писала, что Байден уйдет с должности, оставив за собой «печальное наследие», так как ему не удалось сплотить нацию и решить ряд экономических и международных вопросов. Неэффективные действия в борьбе с пандемией COVID-19 в итоге способствовали рекордной инфляции, достигшей 9,1% в июне 2022 года, и сокращению реального дохода американцев, подчеркивают авторы.

Ранее в Китае раскрыли, какой шаг Байдена обрек США на провал.

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