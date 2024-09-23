Гражданам РФ рекомендовали отказаться от поездок в Израиль

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов призвал российских граждан воздержаться от поездок в еврейское государство без острой необходимости. Об этом пишет ТАСС.

«Я бы порекомендовал внимательно взвесить все плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о возможных поездках», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что речь идет о посещении не только Израиля, но и сопредельных стран. По словам посла, здоровью приезжающих в эти государства людей может быть нанесен серьезный ущерб.

В то же время Викторов призвал граждан, которые по каким-либо причинам не могут отложить поездки, соблюдать максимальную осторожность. Он попросил соотечественникам прислушиваться к рекомендациям посольства РФ и израильских властей.

23 сентября Викторов предупредил о высоком риске разрастания конфликта между Израилем и Ливанов до полномасштабной войны. Как сказал посол, в настоящее время уровень напряженности на Ближнем Востоке является одним из самых высоких за последние 15–20 лет.

При этом дипломат обратил внимание, что Москва по-прежнему придерживается принципиальной позиции по ситуации в регионе. Российская сторона считает, что существующие здесь конфликты невозможно разрешить силовыми методами.

Ранее в РФ выступили за вывод израильских войск из Палестины.