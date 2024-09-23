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В МИД обвинили Киев в давлении на участников процесса по морскому праву

МИД: Киев оказывает давление на участников дела о правах в Керченском проливе

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РИА «Новости»

Украина использует методы внешнего давления на представителей России в судебном процессе о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом заявил начальник отдела правового департамента МИД РФ Константин Косоруков, передает ТАСС.

«Одним из таких методов является включение агентов, представителей государства, юридических советников, адвокатов, свидетелей и экспертов в различные черные списки, в том числе широко известный список сайта «Миротворец», — сказал дипломат.

Косоруков добавил, что также Киев для давления включает российских представителей в списки официальных органов Украины. По ним украинская сторона заводит уголовные дела, а также может направлять запросы о выдаче.

23 сентября Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России. Киев инициировал производство в 2016 году. Слушания продлятся до 5 октября. Российскую сторону будет представлять посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Ранее РФ попросила суд в Гааге отклонить претензии Украины по Керченскому проливу и Азовскому морю.

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