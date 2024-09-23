Стало известно, какие пункты Зеленский включил в свой «план победы»

Так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Об этом пишет британская газета The Times.

По информации издания, одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Речь идет об обязательствах, аналогичных тем, которые страны — члены НАТО берут на себя при принятии в организацию новых государств.

Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. О каком именно оружии идет речь, в материале не уточняется.

Четвертым пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

При этом авторы статьи выразили уверенность, что отсутствие в документе требования о непосредственном расширении НАТО свидетельствует о том, что украинское руководство признало невозможность вступления в организацию. Как отмечается в публикации, Киев пришел к такому выводу из-за разногласий по данному вопросу между действующими странами-членами.

23 сентября Зеленский прилетел в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что глава государства выступит на саммите будущего в штаб-квартире всемирной организации и будет присутствовать на заседании ее Совета Безопасности. Также он намерен произнести речь во время дебатов в ГА ООН, которые запланированы на 25 сентября.

Ранее в Кремле высказались о «плане победы» украинского лидера.