Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден захотел войти в историю в качестве «миротворца»

Politico: Байден захотел заключить сделку по Газе и запомниться миротворцем

close
Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден решил войти в историю как «миротворец», заключив сделку по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Из материала следует, что Вашингтон планирует продолжить переговоры по урегулированию конфликта между израильскими властями и палестинским движением ХАМАС. Соответствующие встречи запланированы на текущую неделю.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») считает, что, достигнув соглашения, он войдет в историю как миротворец, а также поможет своей преемнице, кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, выиграть выборы», — отмечает издание.

При этом источники сказали, что Байден, скорее всего, не сможет организовать сделку о прекращении огня на территории сектора Газа в ближайшее время. Чиновники в США не уверены в наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара желания заключать перемирие.

Ранее в Турции сообщили о намерении США выйти из сделки по сектору Газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами