Байден захотел войти в историю в качестве «миротворца»

Президент США Джо Байден решил войти в историю как «миротворец», заключив сделку по прекращению огня в секторе Газа. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Из материала следует, что Вашингтон планирует продолжить переговоры по урегулированию конфликта между израильскими властями и палестинским движением ХАМАС. Соответствующие встречи запланированы на текущую неделю.

«Он (Байден. — «Газета.Ru») считает, что, достигнув соглашения, он войдет в историю как миротворец, а также поможет своей преемнице, кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис, выиграть выборы», — отмечает издание.

При этом источники сказали, что Байден, скорее всего, не сможет организовать сделку о прекращении огня на территории сектора Газа в ближайшее время. Чиновники в США не уверены в наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара желания заключать перемирие.

Ранее в Турции сообщили о намерении США выйти из сделки по сектору Газа.