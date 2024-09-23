Суд в Гааге начал слушания по иску Украины против РФ

Международный арбитражный суд в Гааге начал слушания по иску Украины против России о правах прибрежных государств в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд рассмотрит претензии Украины относительно якобы несоблюдения Россией экологических стандартов при строительстве Крымского моста. Кроме того, будут подняты вопросы влияния сооружения на судоходство в Азово-Керченской акватории, а также сохранности археологических и исторических объектов у берегов Крыма.

Слушания продлятся до 5 октября. Российскую сторону будет представлять посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин.

Украина инициировала арбитражное производство против России в 2016 году. Оно осуществляется в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву. Своим иском Киев хочет закрепить права в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

23 сентября Кузьмин назвал обвинения Украины беспочвенными. Он также заявил, что российская сторона просит Арбитражный суд в Гааге в полном объеме отклонить претензии Киева.

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.