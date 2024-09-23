В МИД выразили обеспокоенность темпами возвращения ракет США с Филиппин

Россия обеспокоена медленным темпом возвращения ракет средней дальности США с Филиппин, которые разместили на время учений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«В зависимости от оценки ситуации и от потребностей, которые анализируются специалистами, все необходимые решения будут приниматься. Мы, конечно, обратили внимание на эти тревожные сообщения в информпространстве», — сказал замглавы МИД РФ, комментируя сообщения о том, что США передумали возвращать с Филиппин ракетные комплексы.

16 июня ВМС США, Канады, Японии и Филиппин провели учения в Тихом океане. В мероприятиях задействовали японский и американский эсминцы.

28 июня президент России Владимир Путин выразил сомнения в вывозе ракет США средней и меньшей дальности с Филиппин после военных учений. До этого американские снаряды были задействованы в ходе военных учений в Дании.

Ранее глава МИД Китая рассказал о последствиях размещения ракет США на Филиппинах.