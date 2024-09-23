Посла Азербайджана в РФ отозвали с должности после 18 лет работы

Полад Бюльбюль оглы отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России. Соответствующее распоряжение подписал азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщается на его сайте.

Полад Бюльбюль оглы более 18 лет был послом в России. 18 августа он завершил дипмиссию в Москве. Дипломат отметил, что хотел бы представлять родную Шушу, а также жителей региона в парламенте. Он выразил надежду на то, что его изберут депутатом.

Перед тем, как завершить дипмиссию, Полад Бюльбюль оглы заявил, что Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС. По его словам, выстроилась большая очередь стран, желающих присоединиться к организации.

Через два дня после его слов пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС. На сегодняшний день в межправительственную организацию, основанную в 2006 году, входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

Ранее стало известно о сдвиге во внешней политике Азербайджана после визита Путина.