В Кремле предупредили о растущей напряженности на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, и это вызывает озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, опасается ли Москва эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.
Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.
23 сентября стало известно, что военно-воздушные силы Израиля атаковали более 150 объектов движения «Хезболла» на территории Ливана.
Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.