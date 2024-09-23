В Кремле предупредили о растущей напряженности на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке становится все более напряженной, и это вызывает озабоченность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, опасается ли Москва эскалации конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля, израильские военные в ответ стали бить по территории Ливана.

23 сентября стало известно, что военно-воздушные силы Израиля атаковали более 150 объектов движения «Хезболла» на территории Ливана.

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.