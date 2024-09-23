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В МИД прокомментировали обвинения Украины в нарушении прав в Керченском проливе

МИД: обвинения РФ в нарушении прав Украины в Керченском проливе беспочвенны

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Екатерина Кейзо/РИА «Новости»

Глава российской делегации в Гааге, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин прокомментировал обвинения Украины в адрес РФ, согласно которым Москва нарушает права Киева в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС.

«Обвинения Украины в этом деле, конечно, совершенно беспочвенны... И безнадежны», — сказал дипломат.

В 2016 году Украина инициировала арбитражное производство против России. Оно осуществляется в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву. Своим иском Киев хочет закрепить права украинской стороны в прилегающих к Крыму морских зонах в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.

23 сентября Международный арбитражный суд в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины против России.

Помимо этого, суд проведет слушания по существу в рамках иска Украины по инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Они пройдут с 23 сентября по 5 октября 2024 года в резиденции Постоянной палаты третейского суда во Дворце мира в Гааге, Нидерланды.

Ранее на Зеленского подали иск в Международный уголовный суд.

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