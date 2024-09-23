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В Германии предрекли конфликт нового генсека НАТО с Трампом

Депутат Зингер: новый генсек НАТО Рютте не сможет договорить с Трампом

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Global Look Press

Новый генсек НАТО Марк Рютте поддерживает антироссийскую политику из-за того, что, по сути, выступает «куклой» военно-политического блока, а не самостоятельным политиком. В случае прихода к власти кандидата в президенты США Дональда Трампа он не сможет с ним договориться и не выстоит против мирных инициатив Вашингтона, заявил НСН депутат парламента Баварии, адвокат Ульрих Зингер.

По большому счету смена генсека не особо скажется на ситуации, так как он говорит исключительно то, что от него хотят. Сегодня это выражается в нежелании стран-участниц альянса мириться с Россией, считает депутат. По-настоящему измениться риторика блока может лишь с приходом Трампа к власти в США, убежден Зингер.

«Если в США выберут Трампа, все изменится. Он очень хочет мириться. Конечно, многие против этого, будет сложно найти общий язык», — объяснил он.

В случае отказа Вашингтона от предоставления Украине финансовой помощи, продолжать конфликт Киев не сможет — придется переходить к заключению мира, добавил эксперт. В конечном итоге, именно от США все зависит, так как НАТО действует в риторике американских властей, заключил он.

Напомним, в июне послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генсека — он приступит к исполнению своих обязанностей с октября 2024 года.

Ранее НАТО призвали «уйти в отставку» после увольнения Столтенберга.

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