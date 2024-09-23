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Зеленского обвинили во вмешательстве в выборы в США

Аналитик Жарихин: Зеленский приездом в Пенсильванию влияет на выборы в США

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского, который поддерживает кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, в американский штат Пенсильвания является открытым давлением на избирателей США. Об этом в беседе с ТАСС заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

«Приезд Зеленского, который откровенно выступает сейчас за Харрис, является, безусловно, неприкрытой формой давления на волеизъявление избирателей», — подчеркнул он.

По оценке Жарихина, фактически ситуация сводится к тому, что глава иностранного государства «откровенно едет в один из штатов США пропагандировать за одного из кандидатов». При этом американские медиа и госдеп не будут обращать внимание на такую форму давления на американских избирателей.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов.

Ранее в офисе Зеленского призвали Запад дать больше средств для ударов вглубь РФ.

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Выборы в США — 2024
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