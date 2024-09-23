Песков рассказал о контактах Путина и Лаврова перед поездкой на ГА ООН

Президент РФ Владимир Путин и глава министерства иностранных дел Сергей Лавров ежедневно контактируют перед поездкой российской делегации на сессию Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин и Лавров находятся в ежедневном контакте», — сказал представитель Кремля.

31 августа Путин подписал распоряжение, согласно которому российскую делегацию для участия в работе 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит глава МИД России Сергей Лавров. Кроме того, в состав делегации вошли замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

15 июля глава МИД России прилетал в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, где в качестве председателя Совбеза ООН провел дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства».

Ранее Лавров рассказал, как Украина могла сохранить границы 1991 года.