В Одессе считают, что кадры с силовой мобилизацией сделаны «на заказ»

Видеозаписи с сотрудниками украинских ТЦК (военкоматов), на которых запечатлены случаи силовой мобилизации граждан, играют «на руку врагу» и сделаны на заказ. Об этом заявил глава Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко, его слова приводит украинское издание «Страна».

«Когда граждане, здоровые парни, военнообязанные начинают не то, чтобы самому прийти в ТЦК, пройти ВЛК, специально на публику начинают играть на руку врагу и соответственно в это время по указанию там или по задачам кто-то производит видеосъемку. Случаев таких есть много», - отметил он.

По словам Пуйко, количество случаев силовой мобилизации в регионе снизилось. Украинский военный также считает, что сотрудники одесского ТЦК испытывают «чувство несправедливости» из-за уклонистов.

До этого глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер назвал законными задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) граждан на улицах, а видео с силовой мобилизацией одесситов — пропагандой.

По словам Кипера, в большинстве случаев применение силы сотрудниками украинских военкоматов законно, так как мужчины призывного возраста находились в розыске как уклонисты.

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