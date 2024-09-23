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В офисе Зеленского призвали Запад дать больше средств для ударов вглубь РФ

Ермак: Украине нужно больше средств, чтобы бить дальнобойным оружием по РФ

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Global Look Press

Украине необходимо больше средств для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом на фоне визита визита украинского лидера Владимира Зеленского в США заявил глава его офиса Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Нужно больше средств для дальнобойных ударов», — подчеркнул он, сопроводив свой пост видео визита Зеленского в Штаты.

По словам Ермака, визит главы государства в Соединенные Штаты и, в частности, на завод по производству боеприпасов в Пенсильвании важен, поскольку снаряды «помогают Украине отстаивать свободу».

До этого американское издание Associated Press со ссылкой на члена палаты представителей США Мэтта Картрайта сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский 22 сентября посетил завод по производству боеприпасов для украинских Вооруженных сил в городе Скрэнтон, в американском штате Пенсильвания, и попросил больше снарядов.

Ранее в Госдуме оценили «мирный план» Зеленского.

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