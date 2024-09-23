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Зеленский надеется, что в США услышат его аргументы по ударам вглубь РФ

CNN: Зеленский надеется, что в США услышат его аргументы в пользу ударов по РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил отсутствие разрешения со стороны Запада наносить удары вглубь России страхом эскалации конфликта, однако надеется донести свои аргументы в пользу такого шага во время своего визита в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Он объяснил нерешительность союзников в отношении санкционирования такого использования (дальнобойного оружия. – прим. ред.) страхом эскалации, но выразил надежду, что его аргументы будут услышаны во время визита», - говорится в сообщении телеканала.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс заявлял, что так называемый «план победы» Зеленского может привести лишь к началу третьей мировой войны.

Сам Зеленский считает, что его так называемый «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Ранее стало известно, что Эрдоган встретится с Зеленским в Нью-Йорке.

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