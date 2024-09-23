В США предупредили, что «план победы» Зеленского чреват мировой войной

Так называемый «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского может привести лишь к началу третьей мировой войны. Такое мнение на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) высказал американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Другими словами, третья мировая война», — подчеркнул он, говоря о двух основных пунктах плана Зеленского: вступлении Киева в НАТО и разрешении ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ.

До этого Зеленский заявил, что его так называемый «план победы» усилит позиции Украины, а также заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как отметил украинский лидер, после мирного саммита партнеры Украины увидели, что Москва якобы не собирается участвовать в переговорах. По его словам, союзники Киева заявили, что пригласят Россию на второй саммит, и она «прибежит».

Ранее Зеленский прибыл в Нью-Йорк для выступления в ООН.