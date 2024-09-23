Лавров проведет множество встреч на высокой неделе ГА ООН в США

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на высокой неделе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке проведет множество двусторонних и многосторонних встреч. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель постоянного председателя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

Полянский добавил, что российская делегация в ходе мероприятия будет продвигать вопросы многосторонности и международного права.

10 сентября в Нью-Йорке началась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Главным событием этих сессий по традиции является неделя высокого уровня. Выступление Лаврова на мероприятии ожидается 28 сентября.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что у Лаврова в рамках ГА ООН запланировано несколько встреч, включая переговоры с генсеком организации Антониу Гутерришем.

Ранее Лавров заявил об очевидности «агонии Украины».