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Байден раскритиковал Китай за «агрессию в Южно-Китайском море»

Байден проговорился при включенном микрофоне об истинном отношении США к Китаю

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден оказался в центре скандала во время своего выступления на саммите Quad. При включенном микрофоне он заявил, что Пекин «продолжает вести себя агрессивно» в Южно-Китайском море. Об этом пишет «mk.ru» со ссылкой на Agence France-Press.

Авторы публикации пришли к выводу, что такие неосторожные комментарии могут подорвать доверие странам, которые избегают упоминания о Китае в своей риторике.

«Китай продолжает вести себя агрессивно», — отметил Байден.

По его словам, КНР проверяет американские власти в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Также глава Белого дома упомянул Южный Китай, Южную Азию и Тайваньский пролив.

19 сентября Военно-морские силы (ВМС) США обнародовали план подготовки к ведению вероятных военных действий против КНР к 2027 году. Документ опубликовали на сайте ведомства.

Ранее суд Тайваня вынес приговор офицерам разведки за шпионаж в пользу Китая.

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