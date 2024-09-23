Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Боливию

Посольство России в Боливии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за столкновений между сторонниками бывшего президента Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе. Об этом сказано в Telegram-канале российского посольства.

«В связи с обострением внутриполитической обстановки в Боливии рекомендуем российским туристам воздержаться от поездок в страну до стабилизации ситуации», — сказано в заявлении.

17 сентября сторонники Моралеса вышли из города Каракольо по направлению к столице Ла-Пас. Моралес заявил, что созвал марш в знак протеста против политики Арсе. По словам действующего президента страны, бывший глава Боливии готовит государственный переворот.

В июне боливийские военные окружили площадь перед зданием правительства в столице страны Ла-Пасе. Кроме вооруженных солдат там находилась и бронетехника. Президент Боливии Луис Арсе призвал военных уважать демократию и заявил о незаконных действиях некоторых армейских частей. Бывший глава государства Эво Моралес назвал происходящее попыткой военного переворота, которую возглавил генерал Хуан Хосе Суньига. Моралес призвал боливийцев к национальной мобилизации.

Ранее сообщалось, что Арсе встретится с Путиным на саммите БРИКС.