Маск заявил, что Байден и Харрис «наказывают» его

Предприниматель из США Илон Маск согласился со словами американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис «наказывают» его за то, что он не является демократом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Один из пользователей соцсети выложил видеофрагмент выступления Сакса, в котором тот заявил, что действующая администрация Соединенных Штатов якобы не хочет признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признала то, что он создал лучшие электромобили. По мнению миллиардера, Байден и Харрис таким образом «наказывают» Маска за то, что он не демократ.

«Правда», — прокомментировал предприниматель эту публикацию.

В начале сентября Маск заявил, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.