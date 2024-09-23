Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск заявил, что Байден и Харрис «наказывают» его

Маск заявил, что Байден и Харрис «наказывают» его за то, что он не демократ

close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Предприниматель из США Илон Маск согласился со словами американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис «наказывают» его за то, что он не является демократом. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Один из пользователей соцсети выложил видеофрагмент выступления Сакса, в котором тот заявил, что действующая администрация Соединенных Штатов якобы не хочет признавать, что Маск предлагает лучшее решение по доступу в интернет в сельской местности, а также не признала то, что он создал лучшие электромобили. По мнению миллиардера, Байден и Харрис таким образом «наказывают» Маска за то, что он не демократ.

«Правда», — прокомментировал предприниматель эту публикацию.

В начале сентября Маск заявил, что Демократическая партия США превратились в «коалицию преступников». По его словам, преступники зачастую голосуют за демократов, поэтому партия ведет себя слишком мягко по отношению к ним, чтобы не потерять свой электорат.

Ранее Маск назвал американских демократов сторонниками авторитаризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами