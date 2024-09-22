Глава МИД Британии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине не закончится в ближайшие несколько лет, считает глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом сообщает The Guardian.

Министр считает, что трудности будут только «глубже и жестче», особенно в конце 2025 и в начале 2026 года. Лэмми заявил, что Украине пришло время проявить мужество, терпение и стойкость.

Глава МИД Великобритании добавил, что в текущий момент Киев и его партнеры обсуждают способы помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя.

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в настоящее время разрабатывает план, который станет «стартом и фундаментом» для проведения мирных переговоров с Москвой.

По словам главы государства, три пункта соответствующего документа уже готовы. Он также добавил, что после завершения работы Киев будет готов организовать диалог с Москвой «в любом формате и с любыми ее представителями».

Кроме того, украинский лидер сообщил о желании многих западных партнеров страны видеть РФ на следующем «саммите мира». Первая подобная конференция состоялась в июне 2024 года в Швейцарии, и российских дипломатов на ней не было.

Ранее в крымском парламенте рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине.