Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Британии высказался о сроках завершения конфликта на Украине

Глава МИД Британии Лэмми: конфликт на Украине будет продолжаться и в 2026 году

close
Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине не закончится в ближайшие несколько лет, считает глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми. Об этом сообщает The Guardian.

Министр считает, что трудности будут только «глубже и жестче», особенно в конце 2025 и в начале 2026 года. Лэмми заявил, что Украине пришло время проявить мужество, терпение и стойкость.

Глава МИД Великобритании добавил, что в текущий момент Киев и его партнеры обсуждают способы помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на поле боя.

21 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в настоящее время разрабатывает план, который станет «стартом и фундаментом» для проведения мирных переговоров с Москвой.

По словам главы государства, три пункта соответствующего документа уже готовы. Он также добавил, что после завершения работы Киев будет готов организовать диалог с Москвой «в любом формате и с любыми ее представителями».

Кроме того, украинский лидер сообщил о желании многих западных партнеров страны видеть РФ на следующем «саммите мира». Первая подобная конференция состоялась в июне 2024 года в Швейцарии, и российских дипломатов на ней не было.

Ранее в крымском парламенте рассказали, что будет лежать в основе переговоров по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами