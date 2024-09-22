Россия дистанцировалась от консенсуса ООН по «Пакту будущего»

Страны-участницы Организации Объединенных Наций (ООН) одобрили «Пакт будущего» («Пакт во имя будущего») в рамках Саммита Будущего, одну поправку в документ от России отвергли. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что в пакте прописана необходимость защищать гражданских в вооруженных конфликтах и придерживаться обязательств по разоружению.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, представлявший РФ на саммите, дистанцировался от консенсуса по «Пакту будущего». Вместе с представителями Белоруссии и Никарагуа он предложил поправку, которая отражает принцип невмешательства во внутренние дела других стран.

Российский дипломат подчеркнул, что Москва не может принять положения документа о разоружении, участии неправительственных организаций в работе ООН и управлении Верховного комиссара по правам человека.

Рассмотрение поправки отклонили всеобщим голосованием, говорится в публикации.

До этого стало известно о повышенных мерах безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.