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Генсек ООН назвал трагедией ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерриш: ни Израиль, ни ХАМАС не хотят прекращения огня в секторе Газа

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Mary Altaffer/AP

Ни израильское правительство, ни движение ХАМАС не заинтересованы в прекращении огня в секторе Газа, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подобная ситуация является «трагедией», ведь конфликт должен прекратиться.

Накануне Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Резолюция была принята 124 голосами, которые поддержали ее. Еще 14 стран проголосовали против, тогда как 43 воздержались.

Принятый Генассамблеей документ строится на вынесенном судом ООН консультативном заключении, в рамках которого присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории признано незаконным.

Ранее Лавров заявил, что Ближний Восток оказался на грани большой войны.

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