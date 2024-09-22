Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В постпредстве РФ раскритиковали принятый на «Саммите будущего» пакт

Дипломат Полянский назвал ударом по ООН принятый на «Саммите будущего» пакт

close
MFA Russia/Global Look Press

Пакт, принятый на «Саммите будущего», является огромным ударом по Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом написал в соцсети Х первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пакт не сбалансирован и содержит очень опасные положения, которые будут иметь неприятные последствия и подорвут многосторонность и межправительственный характер ООН. <….> Это огромный удар по организации в целом», — отмечается в сообщении.

По словам дипломата, ООН «попрала свои собственные принципы» в угоду привилегированным делегациям, а остальным «не хватило духу» выразить протест и отстаивать свои права.

Полянский подчеркнул, что в итоге «инклюзивного переговорного процесса» не получилось.

22 сентября на саммите Будущего генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что действующие международные институты не могут решить современные вызовы, среди которых одним из главных является искусственный интеллект (ИИ). По словам Гутерриша, ИИ развивается в моральном и правовом вакууме, что грозит серьезными рисками. Другими вызовами являются подрыв авторитета Совбеза ООН и рост числа конфликтов в мире, отметил генсек.

До этого стало известно о повышенных мерах безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами