В постпредстве РФ раскритиковали принятый на «Саммите будущего» пакт

Пакт, принятый на «Саммите будущего», является огромным ударом по Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом написал в соцсети Х первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Пакт не сбалансирован и содержит очень опасные положения, которые будут иметь неприятные последствия и подорвут многосторонность и межправительственный характер ООН. <….> Это огромный удар по организации в целом», — отмечается в сообщении.

По словам дипломата, ООН «попрала свои собственные принципы» в угоду привилегированным делегациям, а остальным «не хватило духу» выразить протест и отстаивать свои права.

Полянский подчеркнул, что в итоге «инклюзивного переговорного процесса» не получилось.

22 сентября на саммите Будущего генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что действующие международные институты не могут решить современные вызовы, среди которых одним из главных является искусственный интеллект (ИИ). По словам Гутерриша, ИИ развивается в моральном и правовом вакууме, что грозит серьезными рисками. Другими вызовами являются подрыв авторитета Совбеза ООН и рост числа конфликтов в мире, отметил генсек.

До этого стало известно о повышенных мерах безопасности в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.