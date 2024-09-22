Генсек ООН оценил ситуацию в мире

Конфликты в мире, от Ближнего Востока до Украины и Судана, множатся и бушуют, конца им не видно, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, мировой системе коллективной безопасности угрожают геополитические разногласия. Гутерриш добавил, что ресурсы, которые могли бы принести возможности и надежду, вкладываются в разрушения.

Генсек организации также призвал к реформе Совета Безопасности ООН, который «потерял авторитет».

До этого стало известно, что повышенные меры безопасности были введены в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

79-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. Ключевым событием станет неделя высокого уровня, которая пройдет с 24 по 30 сентября с перерывом на 29 сентября. В ходе нее впервые состоится «Саммит будущего», на котором обсудят вопросы мира и глобальной безопасности. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.

Ранее Песков объяснил отказ Путина от поездки на Генассамблею ООН.