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В ООН признали отсутствие международных институтов для борьбы с современными вызовами

Генсек ООН Гутерриш: международные институты не могут решить современные вызовы

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Eduardo Munoz/Reuters

Действующие международные институты не могут решить современные вызовы. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на Саммите будущего, сообщает ТАСС.

«Наши международные инструменты и институты не могут эффективно справиться с сегодняшними политическими, экономическими, экологическими и технологическими вызовами», — сказал генсек.

Одним из главных вызовов современности он назвал искусственный интеллект (ИИ). По словам Гутерриша, ИИ развивается в моральном и правовом вакууме, что грозит серьезными рисками.

Также генсек акцентировал внимание на подрыв авторитета Совбеза ООН и рост числа конфликтов в мире.

До этого стало известно, что повышенные меры безопасности были введены в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего.

В апреле Гутерриш выразил беспокойство по поводу того, что израильские военные применяют искусственный интеллект для определения целей в секторе Газа. По его мнению, это ведет к большому количеству жертв среди мирного населения.

Ранее в Кремле резко отреагировали на слова генсека ООН об Украине.

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