Лидер протестов в Армении анонсировал возобновление активной борьбы

Лидер протестов в Армении архиепископ Баграт Галстанян заявил о возобновлении активной борьбы с требованием отставки премьера Никола Пашиняна со 2 октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Галстаняна, начать протест планируется в 18:30 (17:30 мск) на Площади Республики в Ереване. Он отметил, что оппозиция вступит в интенсивную и последовательную фазу борьбы, которая будет «упорной, неотступной и гарантированной победой».

Летом 2024 года в столице Армении прошел ряд демонстраций. Участники выступали за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявлял, что власти страны не обсуждают возможность проведения досрочных выборов на фоне акций протеста оппозиции.

Также Галстанян в ходе митинга в центре Еревана призвал парламент страны инициировать заседание для обсуждения роспуска действующего правительства.

Ранее лидер армянской оппозиции призвал к диалогу с Россией.