В США заявили о наращивании Россией своего присутствия в Мексике

Официальные лица США и бывшие сотрудники разведки утверждают, что российские спецслужбы наращивают свое присутствие в Мексике для проведения шпионских операций, нацеленных на Соединенные Штаты. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Согласно опубликованному материалу, за последние несколько лет Россия увеличила штат своего посольства в Мехико на десятки человек, хотя у РФ и Мексики ограниченные торговые связи. Американские чиновники считают, что такая тенденция вызывает беспокойство, а масштабное наращивание российского присутствия направлено «на поддержку разведывательных операций Кремля, нацеленных на США, а также на пропагандистские усилия, направленные на подрыв Вашингтона и Украины».

Как отметил в разговоре с NBC News один из американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена подняла вопрос об этом перед мексиканским правительством.

14 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» и пять ее дочерних компаний, включая RT, являются подразделением российской разведки. В RT, по его данным, было внедрено подразделение, которое занималось поиском информации, сбором средств для российских военных, манипуляцией выборами и ослаблением поддержки Украины. В ответ на это США ввели против предполагаемых шпионов санкции и объявили о дипломатической кампании по борьбе с угрозой.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Соединенных Штатов своими действиями объявили информационную войну России.

Ранее юрист объяснила, почему США обвинили журналистов RT в шпионаже.