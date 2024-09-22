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В Молдавии прошел марш против евроинтеграции

РИА Новости: блок партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии

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Максим Блинов/РИА Новости

Блок пророссийских партий «Победа» провел акцию против евроинтеграции Молдавии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление представителя блока Юрия Витнянского.

Сообщается, что в акции участвовали около тысячи человек, а еще две тысячи не смогли доехать до места проведения акции из-за сопротивления полиции.

«Мы провели марши в Бельцах, Комрате, сегодня – в Кишиневе. Мы хотим заявить всем, что молодежь Республики Молдова против евроинтеграции, против диктатуры [президента Молдавии] Майи Санду и хочет честные выборы», — заявил политик.

Витнянский отметил, что на согласование митинга у блока ушло около месяца.

16 мая парламент Молдавии назначил референдум о вступлении в Евросоюз на 20 октября.

За соответствующее решение проголосовало 55 депутатов правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), 20 представителей оппозиции воздержались, еще один парламентарий проголосовал против.

Ранее в Молдавии допустили введение энергетической блокады Приднестровья.

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