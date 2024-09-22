В США рассказали о стратегии Израиля в действиях против «Хезболлы»

Израиль не намерен осуществлять наземное вторжение в Ливан, однако стремится как можно больше ослабить ливанскую группировку «Хезболла». Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Картина намерений Израиля в отношении Ливана начинает вырисовываться: наземное вторжение не предвидится; вместо этого, похоже, цель состоит в том, чтобы восстановить сдерживание и ослабить Хезболлу до такой степени, чтобы она не смогла продолжать ракетные атаки», — говорится в сообщении издания.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» еще поймет «послание» его страны на случай, если ударов последних дней было недостаточно.

Нетаньяху отметил, что за последние дни Израиль нанес по «Хезболле» серию ударов, о которых движение даже не предполагало.

Ранее президент Израиля отверг причастность страны к операции по подрыву пейджеров в Ливане.