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Нетаньяху запретил министрам Израиля давать интервью

Kan: Нетаньяху поручил израильским министрам не давать интервью

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ABIR SULTAN/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил министрам израильского правительства воздерживаться от интервью на фоне обострения противостояния с ливанским шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщила радиостанция Kan.

18 сентября министры правительства Израиля и парламентарии от партии Нетаньяху «Ликуд» получили указание воздерживаться от комментариев в связи с кибератакой в Ливане. О соответствующем распоряжении сообщала газета The Jerusalem Post.

22 сентября Нетаньяху заявил, что движение «Хезболла» еще поймет «послание» его страны на случай, если ударов последних дней было недостаточно.

Американская газета The Wall Street Journal также писала, что Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить «неявный» ультиматум Ливану: либо отступление ливанских войск от северной границы Израиля, либо начало войны.

Ранее ООН призвала Израиль и Ливан к деэскалации.

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