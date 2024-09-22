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В Израиле рассказали, когда закончатся военные действия против «Хезболлы»

МО Израиля: атаки на «Хезболла» продолжатся до возвращения жителей в свои дома

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Действия израильской армии против ливанского движения «Хезболла» продолжатся до тех пор, пока жители севера Израиля не вернутся в свои дома. Об этом заявил глава МО Израиля Йоав Галант, передает портал Ynet.

«Наши действия будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута: пока мы не придем к ситуации, когда благополучно вернем жителей северной части (Израиля. – прим. ред.) в свои дома», — подчеркнул он.

По словам главы оборонного ведомства Израиля, страна намерена использовать все необходимые для этого средства.

До этого американская газета The Wall Street Journal писала, что Израиль на фоне развития эскалации конфликта с ливанским движением «Хезболла» использует свое разведывательное и военное преимущества, чтобы предъявить «неявный» ультиматум Ливану: либо отступление ливанских ВС от северной границы Израиля, либо начало войны.

Ранее «Хезболла» нанесла второй удар по авиабазе Израиля Рамат-Давид.

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