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Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана

Путин и Бердымухамедов обсудили по телефону укрепление партнерства стран

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова с Днем рождения. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-туркменистанского стратегического партнерства», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что в ходе разговора лидеры стран обсудили вопросы подготовки к крупным международным событиям. В частности, речь идет о саммитах СНГ и БРИКС, которые пройдут в Москве и Казани соответственно, а также форуме в Ашхабаде, посвященному 300-летию поэта и философа Махтумкули Фраги.

В этот же день президент России направил коллеге из Туркменистана телеграмму, в котором поздравил его с Днем рождения. Путин пожелал Бердымухамедову здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

Ранее в МИД РФ рассказали, отменят ли визовый режим с Туркменией.

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