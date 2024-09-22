Посол США сделал заявление об американских военных базах в Финляндии

Условий для появления американских военных баз на территории Финляндии на данный момент нет, однако совместные военные учения продолжатся.

«Я не вижу (условий – прим. ред.), чтобы в Финляндии появились постоянные американские военные базы, но совместные учения будут», - подчеркнул он.

10 сентября стало известно, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Они пройдут, в частности, в Германии, Турции и Финляндии.

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что учения Североатлантического альянса в Финляндии вблизи российских границ являются элементом гибридной войны.

Ранее президент Финляндии захотел исключить Россию из Совбеза ООН.