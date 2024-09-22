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Песков заявил о безальтернативности победе России в спецоперации

Песков: для России не существует альтернативы победе в СВО

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Для России нет никакой альтернативы победе в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью для программы »Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал в Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зурубин.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков назвал происходящее войной с коллективным врагом.

«Идет война. Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию», — отметил Песков.

РФ серьезно относится к их позиции и действует с учетом этой опасности, продолжая СВО, чтобы победить.

15 сентября Песков заявил, что экономика России позволяет продолжать спецоперацию, пока не будут достигнуты ее цели.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил о победе в СВО 5 сентября. По его словам, победа — это понимание того, что россияне являются братьями и сестрами. Тем временем Минобороны РФ сообщило, что продолжается и проведение военной операции, и отражение попытки вторжения ВСУ в Курскую область. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал первоочередную задачу России в зоне СВО.

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