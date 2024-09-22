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Песков заявил, что на Западе есть политики, понимающие предупреждение Путина

Песков: на Западе есть лидеры, слышащие слова Путина о последствиях ударов по РФ

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Maxim Shemetov/Reuters

На Западе остаются те политики, которые всерьез воспринимают слова президента РФ Владимира Путина о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь территории России. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

«Остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента», - подчеркнул он.

По словам Пескова, некоторые западные политики осознают, что именно значит предупреждение российского президента.

До этого Путин заявил, что ВСУ не в состоянии наносить удары вглубь РФ без данных с европейских и американских спутников. Он отметил, что полетные задания в эти ракетные системы могут вносить только военнослужащие стран НАТО. Поэтому использование Киевом западного дальнобойного вооружения для ударов по российской территории «будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией», подчеркнул глава государства.

Ранее в Совфеде РФ раскрыли последствия предупреждения Путина о войне с НАТО.

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